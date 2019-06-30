رصد تنسيقيات الثورة ولجان المقاومة بالاقاليم: مدن تخرج

شهاب محمد - الخرطوم - دنقلا :

وخمس مدن أخرى في الشمالية تعانق ترهاقا جهارا نهارا رغم أنف العساكر وتغني للحرية و الثورة

بورتسودان :

الآلاف في وسط السوق يجوبون الشوارع الرئيسية ومواكب هادرة تهتف بسقوط المجلس العسكري و محاسبة رموزه . سنار :

مواكب الاحياء تنطلق من قلب المدينة وفي مناطق طرفية و خروج اللآلاف من طلاب المدراس الثانوية . Advertisements حلفا الجديدة :

الآلاف يحتشدون في سوق حلفا و توافد المواكب من القرى و الاحياء المجاورة للسوق النيل الازرق :

التحام طلاب المدارس مع مجموعات من الاحياء ، و وصول الثوار الي ميدان المولد في الروصيرص . قوات الدعم السريع والشرطه تقمع المتظاهرين السلميين في كبكابيه.

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