افتتاح دار المهندسين الزراعيين بولاية الخرطوم

الخليج 365:

يفتتح الاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين بولاية الخرطوم، داره صباح اليوم بالخرطوم بحري

وأكد الأمين العام للاتحاد عجيب مدني، أن وجود الدار إضافة حقيقية وقاعدة لانطلاقة العمل، داعيا لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على مكسب الدار والمضي في تعميرها بما يسهم في تطوير العمل الزراعي بالبلاد. السوداني

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