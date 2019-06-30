الصادق المهدي: المجتمع الدولي يريد مدنيا ملتزما بالسلام والتحول الديمقراطي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل يوم يتطور المشهد السياسي في السودان خاصة في ظل تباعد الشقة ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير رغم تقديم المبادرات علي المستوى الخارجي والداخلي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين للتوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة الانتقالية والنقاط الخلافية، لكن في ذات الوقت دعت الحرية والتغيير لتظاهرة مليونية اليوم للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين الأمر الذي رفضته بعض الأحزاب فيما أيده الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، لكن ان تكون من أجل رفض ذكري 30 يوينو وليست تصعيدا ضد المجلس العسكري. جلست (الإنتباهة) مع الإمام للحديث حول المليونية والراهن السياسي في السودان في أول حوار مع صحيفة سودانية منذ ثورة أبريل. فإلى مضابط الحوار:

* بداية لماذا غير حزب الأمة موقفه الذي أعلنته من قبل أنه ضد التصعيد وصدر بيان أمس الأول تطالبون فيه المواطنين بالمشاركة في مليونية 30 يونيو؟

– لا … أنا لم أقل إننا ضد الخروج في 30 يوينو، لكن قلت ان يكون الخروج تعبيرا عن الذكرى السيئة في 30 يونيو وضرورة استنكار العنف في العمل السياسي لكننا لا نريده ان يكون يوماً للتصعيد بيننا والمجلس العسكري، وهذا الموقف الذي لم يتغير، بعض الناس ظنوا ان موقفنا ضد التصعيد وضد المواكب من حيث هي، ليس صحيحاً نحن نعتبرها مناسبة جيدة من حيث ان الناس تخرج وتعبر عن رفضهم لتجربة 30 يوينو ونحن محضرين ليلة سياسية كبرى اليوم مساءً للتحدث عن الكتاب الأسود لنظام 30 يونيو.

* إذن ترفضون فقط أن يكون اليوم للتصعيد ضد المجلس العسكري ؟

– لا نريده أن يوظف كتعبئة ضد المجلس العسكري الآن وننتظر الى ان يكون لدينا مطالب معينة ونفتكر الآن هناك مطلب محدد.

* ما هو؟

– هو الذي جاء في المبادرة (الآفروإثيوبية) والتي أخذ المجلس العسكري موقفا ايجابيا نحوها بالتالي لا معنى للتصعيد طالما هناك لغة مشتركة والآن نتحدث عن ان هذه المبادرة يجب ان تتسق مع المبادرة الوطنية ونحن حضرنا ملفاً لسد الثغرات في المبادرة (الافرو إثيوبية) يجب أن يكون هناك حشد في 30 يوينو رافضا لتجربة الإنقاذ ورفض اي نوع من العنف في البلاد الآن ، وألا يكون تصعيداً ضد المجلس او مواجهته الى ان تكون هناك ضرورة لذلك.

* لكن الحرية والتغيير دعت للمليونية للضغط على (العسكري) وتسليم السلطة للمدنيين وليس كما تدعو أنت؟

– على اي حال أقول هذا كلامنا، وهم ذاتهم الآن غيروا كلامهم هم يتحدوث الآن عن انها مليونية لتقييم دور الشهداء وليس لمواجهة المجلس العسكري على كل حال نحن سنخرج بالمعنى الذي ذكرناه ومن يريد الخروج بمعنى آخر فليفعل لن نمنعهم لكن عليهم تجنب التخريب والمجلس العسكري يتجنب العنف ومن يريد أن يخرج ليعبر عن اي شعور فليفعل لكن بسلمية.

* هل تتوقع أن يتصدى المجلس لهذه المليونية باستخدام العنف؟

– المجلس عليه أن يقبل تجنب التصدي بعنف لأن هذه ظروف استثنائية وهناك في ناس عايزين 30 يوينو كي يعبروا بها عن سخط أو موقف من المجلس العسكري، نحن نرى هذا غير صحيح لذلك سنخرج بمفهوم آخر وسنعمل الليلة كي نقول هذا الكلام بصورة واضحة.

* ما التغيير الذي حدث في المبادرة (الآفرو إثيوبية) لتحدث اختراقاً بين الطرفين؟

– في رأيي فيها معالم لاقتراح للمجلس السيادي للفترة الانتقالية واقتراحات اخرى إيجابية لكن فيها ثغرات وقلنا يجب سدها بالمبادرة الوطنية ونحن سنقدم ملفاً بسد هذه الثغرات والمعنى الأهم في هذه المبادرة أنها وضعت أسساً يمكن البناء عليها لاتفاق بين الأطراف المختلفة حتى لا توجد ضرورة للتفاوض اذا قبلت من كل الأطراف ونحن سمعنا أن المجلس قبلها.

* المجلس ذكر أن لديه بعض تحفظات على المبادرة الآفروإثيوبية؟

– حيكون في تحفظات يتكلم مع أصحاب المبادرة وان يتحدثوا مع أصحاب المبادرة الوطنية المهم هناك اساس لبداية لانه حتى قبل أسبوع كان الطريق مسدوداً لكن هذه المبادرة فتحت الطريق ونحن في حزب الأمة سنعمل على إنجاحها سواء نقدم مقترحات لسد الثغرات ومخاطبة المبادرة الوطنية بالدخول مع المبادرة الآفروإثيوبية .

* ذكرت أن هناك ثغرات هل وضحتها لنا ؟

– الثغرات المهمة تكوين المجلس التشريعي كيفية تكوين الحكومة الانتقالية المدنية كيفية التعامل مع اتفاقية السلام وربط الفترة الانتقالية المدنية بمشروع تحول ديمقراطي، وبرأينا هناك حاجة لوثيقة دستورية سنقدم مقترحنا حول الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وهذه ستحجم دور المجلس السيادي وتحدده وتحدد صلاحيات الحكومة المدنية في هذه الفترة وهذه المقترحات في المبادرة ستكون صالحة لتكون بداية لاتفاق .

* هناك خلاف بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول نسب التشريعي، لكن هناك حديثاً الآن بأن هناك اتصالات بين الحرية والتغيير والقوى السياسية التي تم إقصاؤها للمشاركة في هذه النسبة؟

– رأيي ان هذا الموضوع يجب ان يحل على اساس لا إقصاء فيه، والمبادرة الافروإثيوبية قبلت مننا نقطة إبعاد العناصر المرتبطة بالنظام السابق أما التي ليس لها ارتباط بالنظام السابق حتى التي ما زالت خارج الحرية والتغيير يجب ان تشرك وهذا موضوع مقبول وسندخل في الاتفاق العناصر التي كانت جزءا من الحكومة السابقة هؤلاء وحدهم يجب إبعادهم من المشاركة في الفترة الانتقالية والجماعة ديل محتاجين يعملوا مراجعات ويعترفوا بأخطائهم ويستعدوا للمساهمة في بناء الوطن بعد الفترة الانتقالية.

* البعض يعتقد أن هناك فراغاً دستورياً وينادون بالعمل بدستور 2005؟

– نحن كما ذكرت لك الآن لدينا وثيقة دستورية دستور 2005 هو ثنائي ما بين النظام والحركة الشعبية لذلك لا يصلح ويجب تجاوزه وهو دستور محاصصة، لكن فيه باب واحد يصلح وهو خاص بالحريات لكننا سنقدم وثيقتنا وفيها بعض الأشياء مستمدة من دستور 2005 وكل تجارب السودان الدستورية وسنقدمها للوسطاء المختلفين للنظر فيها ونأمل ان يقبلها المجلس العسكري كأساس تنظيم دستوري للفترة الانتقالية.

* هل سيشارك حزب الأمة في الفترة الانتقالية؟

– لا.. نحن قلنا للقوى السياسية الحزبية تبعد عن المشاركة في الفترة الانتقالية خاصة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلا في الاساس التشريعي وان نقترح فقط والأفراد الذين يشاركون في المستوى السيادي والتنفيذي لا يرشحون انفسهم في الانتخابات القادمة لذلك كنا في حزب الأمة واضحين أنه لا محاصصة في الفترة الانتقالية.

* في حال فشلت كافة المبادرات، هل تتوقع أن يعلن المجلس العسكري حكومة أحادية ؟

– اذا أعلن المجلس حكومة منفردة هذا سيأتي بالنتائج الآتية: المعارضة ستعلن حكومة مضادة، وسيكون هناك تصعيد وفي رأيي هذه خطة (بلهاء) ولن تؤدي الى نتيجة غير صفرية لذلك يجب ان يتجنب المجلس العسكري القيام بخطوة من هذا النوع لأنها تفتح باب الشيطان للتصعيد والتصعيد المضاد.

* لكن (العسكري) ظل يتحدث دائماً عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة؟

– صحيح المجلس العسكري قد يكون مستعجلا وضاق ذرعاً لكن في العجلة الندامة واذا عمل حاجة زي دي حتكون حاجة بطالة لذلك يجب ان يتجنب هذا الأمر لانه سيؤدي الى تصعيد من الجانب الآخر وهذا ليس فيه مصلحة للسودان ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي ولا سلام ولا حتى علاقات قوية مع الخارج .

* سبق وأن اشترطت أن يخلع حميدتي بزته العسكرية في حال نوى مواصلة العمل السياسي بعد الفترة الانتقالية ألا تعتقد أنه ذات الشرط الذي اشترطه الترابي على البشير من قبل؟

– لا .. هذا مختلف الحديث بين البشير والترابي كان بين انقلابيين حول ترتيب أوضاعهم ، لكن نحن نتحدث عن ان لحميدتي واقعا سياسيا وعسكريا فيما يتعلق بالمستقبل العسكري يجب ان تكون القوات السودانية المسلحة كيانا عسكريا واحدا وهذا يتطلب حوارا مع كيفية دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وبهذا سيكون لديه مستقبل عسكري داخل القوات المسلحة السودانية الموحدة.

* البعض يتحدث عن أنه أصبح لحميدتي طموح سياسي؟

-ممكن ان يكون لديه طموح سياسي لا يوجد مانع لكن أمامه اشتراطات اولاً سيكون هناك مشروع عدالة انتقالية اي انسان عليه مآخذ يكون داخلا في هذه المساءلات لا يوجد شك بالاعتراف له بانجاز كبير لأن البشير كان يحضره ليدافع عنه ضد القوات المسلحة وضد الشعب هو قرر ان ينتمي للشعب وهذه حسنة من حسناته اذ هو عايز مستقبل سياسي بسبب هذه الإنجازات ممكن لكن كشخص مدني يكون اتفق مع الجميع في مستقبل الدعم السريع داخل القوات المسلحة وهو كشخص ومن معه لديهم حيثية سياسية واذا أراد تطويرها الى دور قيادي سياسي لا يوجد مانع وفي هذه الحالة عليه ان ينضم لحزب سياسي او يكون حزباً لكن الآن هناك ظروف استثنائية تتطلب معاملات استثنائية لكن حديثي هذا ترتيب الأوضاع بعد هذه الفترة الاستثنائية، واعتقد هو شخص ليس لديه في رأيي نوع من الفرامل الآيدلوجي لا يمين لا يسار بل مواطن سوداني عادي لذلك هو قابل لحلول عقلانية عندما يحين الأوان .

* بصراحة برأيك ما حدث في 11 أبريل هو انقلاب أم نجاح للثورة في إسقاط النظام؟

-من أول يوم وقع انقلاب الإنقاذ نشأت معارضة له لرفض دعواه الإسلامية وتراكم هذا الرفض عبر ست هبات لذلك هذا نزع الشرعية عن نظام البشير، ولكي يحتوي نظام البشير هذا الخطر سلخ جلده أربع مرات وكل هذا ما نفع وأغلب المفكرين الذين شاركوا معه في الانقلاب تركوا هذه السفينة وصاروا يعارضونها، لذلك المؤتمر الوطني واجه في الـ30 سنة تحديات من المعارضة ومعارضة من داخل زملائه في الوطني هذا يعني انه حتما ان هذا النظام لزوال وقلت في يناير 2019 ان هذا النظام أصبح جنازة تنتظر من يدفنها وأعتقد ان النظام كان مؤهلاً لان يزول.. البشير ما قرأ هذا الواقع وظن انه سيستمر في العنف والجماعه الذين يمثلون اللجنة الأمنية خذلوهو والذين اشتركوا في إبعاده الى ان جلسوا معه لم تكن هناك خطة مشتركة لانه لو كان شعر بان هناك خطة لقضى عليهم هم اتفقوا فقط على إبعاد البشير بالتالي هم ليسوا انقلابيين، الانقلابي تكون لديه خطة ماذا نفعل ويكونوا حضروا ماذا يفعلون ولكنه لم يحدث لذلك الأمور اضطربت ونحن أنفسنا في المعارضة كنا متفقين على إسقاط النظام لكن لا يوجد تصور محدد ماذا بعد، الآن في رأيي هذه الفترة خلت الجميع يستعدوا للمستقبل لكن يفسر ان الفترة الماضية بما فيها من اضطرابات وعدم اتفاق واضح أنا لا اسميه انقلاباً اسميه تغيير قيادات النظام ، لان النظام حتى الآن باقي موجود كما هو لأن التغيير الذي حدث كان مفاجئاً وغير مخطط ولدينا ورقة في حزب الأمة عن تفكيك التمكين حتى الآن لم يطرق فهو تغيير على مستوى القمة .

* هل تتوقع أن يحاكم (العسكري) البشير خاصة وأنك طالبت بأن يحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟

-السودان موقع على نظام روما الذي بموجبه كونت المحكمة الجنائية لكنه لم يصادق وانا أقول انه صادق لا نظام روما ونظام المحكمة شيء مهم من تطوير القانون الجنائي الدولي وهذا لا يعني تلقائياً تسليم البشير والانضمام للمحكمة يعطي خيارين إما تسليم البشير أو محاكمته داخلياً.

* إذن هل تتوقع محاكمته داخلياً؟

– هذه تتطلب وجود قضاء مستقل وهذا جزء من المشروع الذي نريده ان يتم عبر المبادرات رأيي يشرك اهل الدم في ماذا يرون تسليم ام محاكمة محلية وهي تتطلب إصلاح للهيئة القضائية ليكون لديها نزاهة واستقلالية لكن يجب المساءلة لانه بالفعل حدثت جرائم في دارفور ولابد من المساءلة حول هذه الجرائم والمخالفات المالية وهذه ليست معنية بها المحكمة الجنائية.

* ما رأيك حول هذا الأمر؟

– في رأيي ان يوقع السودان على نظام روما وينضم للمحكمة الجنائية ويستشار أهل الدم فيما ينبغي ان يفعل في محاكمة البشير.

* يروج البعض أن دولتي الإمارات والسعودية قد سحبتا تأييدهما للمجلس العسكري من خلال لقاءاتك مع السفير السعودي والإماراتي هل استشعرت هذا الأمر؟

– لا أعتقد حدث تغيير والموقف كما كان .

* يقول كثير من المراقبين أن المجتمع الدولي يقف مع الحرية والتغيير وأنه يمارس ضغطاً على المجلس العسكري هل يمكن أن يؤثر المجتمع الدولي على نقل السلطة للمدنيين؟

– كثير من الناس يتحدثون فقط عن مدني، المجتمع الدولي في رأيي عايز ان يكون هذا الحديث مشروطاً، مدني ملتزم بالسلام والتحول الديمقراطي لانه يمكن ان تكون مدني وديكتاتور، وفي رأيي انهم يضغطون في هذا الاتجاه وسيكون له فاعلية لانه اذا كنا نريد إخراج اسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء الديون الخارجية وعلاقات ايجابية مع المجتمع الدولي المالي كله رهين بالتغيير الايجابي، هناك البعض في المعارضة يتحدث فقط عن المدنية وهي ليست كفاية لتحقيق قيم الحريات وحقوق الإنسان وهناك من لا يهتم بهذه الأشياء فقط ان تخليت عن الكاكي ولبست بدلة مدنية كده خلاص لكنه ليست كفاية .

* تحدث مبارك الفاضل أنك غامرت بسمعة حزب الأمة بدخولك في تحالف الحرية والتغيير؟

– لا تعليق، واعتبر أن السيد مبارك غرقان في تناقضات مواقفه لذلك لم أرد عليه.

* كيف تنظر للقاء الذي تم بين حميدتي ومناوي في إنجمينا، هل يمكن أن يحدث اتفاق قريباً بين المجلس والحركات؟

– ممكن يحدث اتفاق والإمارات لعبت دوراً للتوسط من أجله وكل ما يؤدي الى وقف العدائيات هناك الآن ثلاثة مجهودات في ابوظبي وانجمينا وجوبا كلها ستؤدي الى وقف مستمر للعدائيات واجندة بناء السلام، ونحن نؤيد هذا ونأمل بعض الأشخاص البعيدين في الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد أن يدخلا في هذا التيار المؤدي الى وقف العدائيات والاتفاقية الاطارية للسلام حتى تعتبر الحكومة الانتقالية المدنية كأهم واجباتها تكملة اتفاقية السلام .

* لكن هناك رفضاً من الحركة الشعبية سواء بقيادة الحلو أو عقار للدعوة التي قدمتها جوبا للتفاوض مع (العسكري)؟ وهناك حديث عن أن الحلو ما زال يطالب بتقرير المصير لجنوب كردفان؟

– أعتقد حديث تقرير المصير للحلو مزايدة في الصراع بينه وزملائه لا معنى لها وهو عرف ان جنوب كردفان ليست كالجنوب وتقرير المصير في رأيي وهم شايفين قدر شنو فكره تقرير المصير في الجنوب كانت فاشلة.

* ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحرية والتغيير للمجلس بعدم تعرض أفراده للمحاكمة ما بعد الفترة الانتقالية؟

– نحن مقترحين حاجة اسمها مفوضية العدالة الانتقالية هي ليس فقط حول أداء المجلس العسكري بل حول الأداء السياسي العام في السودان منذ الاستقلال يكون هناك مساءلة لكل من أخطأ او سرق أو فرط في سيادة الوطن، هذا قانون نحن نحضر فيه الآن وكذلك قانون من أين لك هذا؟

* اشترطت الحرية والتغيير سحب القوات السودانية من اليمن ألا تعتقد أن هذه أحد مخاوف المجلس العسكري من تسليم السلطة للمدنيين؟

– وجود هذه الظواهر هي أعراض لمرض نحن يجب ان نركز على إزالة المرض، والصلح في اليمن صلح في مجلس التعاون الخليجي نسعى لإزالة المرض لا ننشغل بالأعراض .

* سبق وأن قلت إنك أرسلت ابنتك مريم للإمارات لتقديم الشكر للسلطات الإماراتية لكن هناك تقارير تفيد أنها استلمت أموالاً منهم، هل هذا صحيح ؟

– هناك اتهمات كثيرة في الساحة لكن الإمارات أحسنت الينا جدا نحن كنا في المطار للقاهرة تم منعنا دون سابق انذار وفي الواحدة صباحا لم تكن لدينا تذاكر أو فيزات، في ذلك الوقت دولة الإمارات دون قيد او شرط منحتنا تذاكر وفيزات واستقبلتنا أحسن استقبال، وما ذكرت لنا اي شرط ولا كلام سياسي وبعد ان حدث هذا التغيير رأينا انه لا بد من شكرهم على هذا الجميل وستكون لنا علاقات مع كل الدول العربية والإسلامية لان حزب الامة يمثل للكثيرين القوى الشعبية الأكبر في السودان، نحن لا نستبعد ان يكون في هذه الجهات موقف إيجابي نحو حزب الامة لكن هذه الرحلة كانت اساسا كي نحفظ جميل الإمارات في الوقت الذي منعتنا السلطات المصرية دخول مصر .

* بعض أفراد النظام السابق أكدوا أن الصادق تلقى أموالاً من البشير إما في شكل تعويضات أو هدايا لدعم مواقفه وتصل إلى بضعة ملايين من الدولارات هل بالفعل تسلمت أموالاً من البشير؟

– أولاً الرد من أول قيام النظام الى آخر النظام فتح ضدي عشرة بلاغات مازالت موجودة لدى النائب العام والبشير كان يعتبرنا أعداء.

* إذن ماذا حدث بخصوص هذه الأموال ؟

– كان لدينا 120 عربية صودرت من حزب الأمة ودوره صودرت ولما عملوا معنا حواراً كونا لجنة بينت أننا مستحقون أربعة ونصف مليون دولار عن ما صودر منا بعضها تم إرجاعه نحن قلنا لهم سلمونا هذا المبلغ رفضوا لكن قعدوا يجادعونا عشان يحفظوا علاقة معانا .

* إذن كم المبلغ الذي تم تسليمه لكم؟

– بلغ مليون دولار ولسه عندنا ثلاثة ونصف مليون دولار لكن كونهم يعطونا قروش عشان يشتروا ولاءنا هذا مستحيل لأن اي مبلغ جاء في إطار التعويض عن مسائل تم سلبها، لكن نحن لم نغير موقفنا من النظام وكل القوى السياسية اشتركت في الحوار أنا رفضت رغم انهم عرضوا علي رئاسة وزارة ومناصفة حكومة دون دستور ديمقراطي لذلك وقفنا حتى آخر لحظة، والبشير قال لكثير من الناس الصادق انا ما حاخليهو وقال الصادق لا يأتي السودان لو ما استقال من رئاسة نداء السودان لكنني جئت السودان وقال ان البلاغات قائمة وما اشتغلت بيها فعداء النظام لنا وعداؤنا له ليس فيها شك وانتهى النظام ومازالت البلاغات موجودة وأغلبها عقوبتها الإعدام .

* لكنك غيرت موقفك تجاه قوات الدعم السريع وقائدها كنت في السابق تنتقدها؟

– نحن انتقدناها في مرحلة لكنهم عملوا إجراءات عملوا اصلاحات مع القبائل لعبوا دورا إيجابياً في إبعاد البشير كل هذا ليس لديه أهمية؟

* لكنهم فتحوا ضدك بلاغاً؟

– أنا سجنت لفترة شهر وزوروا السبب بانني أرغب في إسقاط النظام عشان يعتقلوني وبحثوا عمن يشهد ولم يجدوا من يشهد ضدي وأطلقوا سراحي لكن هذا الاعتقال نفعني لانه أعطاني تزكية مع الجبهة الثورية وجعلها تتفق معنا في إعلان باريس في أغسطس 2014 فالاعتقال كان مفيداً لي سياسياً أنا انتقد الدعم السريع ولكنه منذ ذلك الحين انتهج سياسة جديدة منه ما حدث بين حميدتي ومناوي واذا كان حميدتي رفض إبعاد البشير كنا دخلنا في حروب فهو غير موقفه ونحن نعتبرها تطورات إيجابية .

* من يقف وراء تشويه صورة الصادق المهدي؟

– حسد الفتى ان لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم ، هذه معروفة هو حسد انا تحدثت عن (بوخة المرقة) لكنني لم أقل الثورة بوخة مرقة انا قلت نحن حزب الأمة ليس موقفنا من الثورة بوخة مرقة نحن واقفين ضد النظام من الأول ما يحسبوننا باننا ركبنا من محطة بحري المهم قالوا الصادق قال الحكاية دي بوخة مرقة وهكذا ، في تحريف في الكلام في ناس اسلامويين دائرين الكلام عن الإسلام للسلطة بفتكرو القوى التقليدية يجب ان تنتهي لأنها فاتها القطر عشان هن يرثوها نحن تحدثنا عن إحياء كيان الأنصار لذلك هؤلاء الناس زعلانين مني في جماعه في اليسار ايضا يفتكروا القوى الرجعية لابد ان تكون رجعية عشان يرثوها لذلك عندما يلقوا جهة في القوى التقليدية ما رجعية بسعدهم ، النظم الديكتاتورية كلها من نظام عبود ونميري وبشير يفتكروا نحن نمثل الشرعية الشعبية لذلك من يجوا إعلامهم ضدنا وعضم ما بلعتو ما بخنقك لذلك ما قاعد اشتغل بالناس الشغالة ضدي والنقد مفيد.

* البرهان قال إنهم يديرون الاقتصاد بأموال الجيش والدعم السريع، هل هذا صحيح وما هو المخرج ؟

– يمكن تكون هناك مصادر من الإمارات والجيش والدعم السريع لكن إصلاح الاقتصاد في السودان الاساس وقف الحرب ووقف الأموال المصروفة على الأمن والدفاع لتوفير الأموال ودعم الانتاج الزراعي والصناعي والتعديني وخلق المناخ الاستثماري الصحيح لابد من الإصلاح ولا يحدث دون استقرار ووفاق وطني يمكن يحدث الآن دفعات من الدعم السريع أو الجيش او الإمارات لكن لن يحدث إصلاح اقتصادي دون هذه الشروط .

صحيفة الانتباهة