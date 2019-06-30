شاهد بالفيديو : بث مباشر “انطلاق المسيرة المليونية بالخرطوم…”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انطلاق المسيرة المليونية التي دعت لها قوى اعلان الحرية والتغيير، ردا على تمادي المجلس العسكري وعدم تسليمه للحكومة، وقتل المتظاهرين في القيادة العامة.. وكان الناس يهتفون ” ما راجع انا لي مطالب…” ..

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