وزير الخارجية البريطاني مؤيدا ومشيدا بشجاعة 30 يونيو

ايد وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هنت" على "تويتر" قبل قليل بشجاعة مليونية 30 يونيو قائلا :بعيدا من الحملات الانتخابية التي تشهدها بلادنا، دعونا نتذكر عودة السودانيين الشجاعة الي الشوارع لإيصال رسالة للمجلس العسكري مفادها بأنه لا راحة لهم حتى تنقل السلطة لحكومة مدنية فعلية، بالنسبة لنا المتمتعين بالديمقراطية في كل حياتنا نحن ندعم من يناضلون من أجلها الان..

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