تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوغندا في كأس الأمم الأفريقية

وقرر الجهاز الفني الدفع بباهر المحمدي فى الشوط الأول أساسيا على حساب محمود علاء، كما استقر الجهاز الفني على إراحة طارق حامد ولاعب الوسط المدافع بسبب الإنذار إلى جانب الراحة البدنية، بسبب مشاركة اللاعب أساسيا فى مباريات الزمالك ومنتخب مصر طوال الفترة الماضية.
واستقر "أجيري" على الدفع بحراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف، وخط الوسط محمد النني ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود تريزيغيه ومحمد صلاح، وخط الهجوم أحمد حسن كوكا.
هذا ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين متقدما على أوغندا بفارق نقطتين.
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