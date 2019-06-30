إلغاء إسقاط جنسية 92 مدانا بقضية "حزب الله" البحريني

ألغت السلطات القضائية في البحرين عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 مدانا في القضية التي عرفت باسم "حزب الله" البحريني، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 مدانا في القضية، التي أدين فيها 138 متهما، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والحبس 3 سنوات، وإسقاط جنسية 138 منهم، وأيدت المحكمة عقوبات السجن عليهم.

وأوضحت الصحيفة أن "النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية".

وتابعت "وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى حزب الله البحريني".

كما ذكرت أن "الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى حزب الله البحريني هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين".

وأوضحت "الأيام" أنه حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات على 39 متهما، والسجن 7 سنوات على 23 متهما آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمتهم واحد، وبالحبس 3 سنوات لعدد 6 متهمين، فيما برأت 30 متهما مما نسب اليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهما.