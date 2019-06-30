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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

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أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري، المجاورة للعاصمة الخرطوم، تزامنا مع دعوة قوى الحرية والتغيير في السودان لخروج مظاهرات مليونية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.

وقال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بمنطقة المحطة الوسطى، بمدينه الخرطوم بحري".

وفي مدينة أم درمان، شهدت تظاهرات محدودة في منطقة الفتيحاب وشارع العرضة.
وكان المجلس العسكري السوداني قد حمل، أمس السبت، قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة للمجلس، المسؤولية عما يترتب على الصعيد الأمني جراء مسيرات قوى الاحتجاج المقررة اليوم.

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