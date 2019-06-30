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مظاهرات في عدد من المدن السودانية للمطالبة بسلطة مدنية

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تشهد المدن السودانية، اليوم الأحد، مظاهرات دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي.

وأفادت مصادر بأن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

وقد شددت قوى الأمن السودانية من إجراءاتها في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ صباح اليوم الأحد تحسبا لمظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير أمس الأحد.

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