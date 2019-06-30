اطلاق بمبان كثيف بولاية القضارف واصابات باركويت

واجهت القوات الأمنية والشرطية المتظاهرين بولاية القضارف والخرطوم باركويت بعنف مفرط استخدمت فيه الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة الأمر الذي أدى الي اصابات وسط المتظاهرين. وتشهد مدن السودان في هذا الاثناء مظاهرات عديدة في مناطق مختلفة من البلاد في كل من عطبرة والقضارف والروصيرص والخرطوم وولاية الجزيرة .

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