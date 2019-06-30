إنطلاق مليونية 30 يونيو في الروصيرص واطلاق الغاز المسيل للدموع في اركويت

خرج المئات في موكب #مليونيه30يونيو بمدينة الروصيرص في ولاية النيل الأزرق استجابة لدعوة قوي اعلان الحرية والتغيير مطالبة بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة المدنية . وفي العاصمة السودانية الخرطوم اطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة أركويت .

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