وتشكل التظاهرة "المليونية"، المقررة اليوم الأحد، اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية، التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم بداية الشهر الجاري، وخلفت عشرات القتلى والمصابين، بعد مهاجمة مسلحين بلباس عسكري ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وتأتي التظاهرة الجديدة، التي يتوقع أن تنطلق ظهر النهار، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.
وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، أمس السبت، من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.
وأعلنت "قوى الحرية والتغيير"، أمس السبت عن مسيرة، أطلق عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار كثيف وإجراءات أمنية مشددة بالخرطوم تحسبا للتظاهرة المليونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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