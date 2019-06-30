المستشفيات تتجهز لمقابلة أي طارئ لمليونية (30) يونيو

أعلنت وزارة الصحة عن الاستعداد والجاهزية تحسباً لمقابلة أي طارئ في العاصمة والولايات قد يحدث في مسيرة (30) يونيو اليوم.

وكشف وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية عن اجتماع الوزارة مع مديري المستشفيات بالتنسيق مع الولايات بالتركيز على الخرطوم، وقال إن المستشفيات في حالة استعداد، فضلاً عن تجهيز الكوادر الطبية ومخزون من الأدوية.

Advertisements

وأعلن عبد الجبار حسب صحيفة الإنتباهة، عن إخطار كل القوى السياسية بضرورة فتح الشوارع، ونوه بأضرار تهدد حياة المرضى من إغلاق الشوارع، وأكد توفير أسطول من الإسعافات لنقل المرضى وجاهزية أكثر من (50) عربة من الإسعاف المركزي، بجانب أخرى توفرها منظمة الصحة العالمية و(أطباء بلا حدود) ومنظمات أخرى، وأشار إلى استفادة الوزارة من تجربة الأحداث الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)