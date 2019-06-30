البرهان: الشعب تعب من الكلام والوعود الكاذبة

قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إن الشعب تعب من الكلام والوعود الكاذبة.

وتعهد البرهان في خطاب جماهيري لأول مرة بأم درمان أمس، بالتوصل مع قوى المعارضة “سريعاً” إلى اتفاق لنقل السلطة إلى “الشعب”. وقال: “نعهدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب الثانية، سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم”. وأضاف أن السودانيين قد تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة، ونحن معهم وإلى جانبهم”.

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ولفت عبد الفتاح البرهان حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده قائلاً أنه “لا مزيد من الإقصاء ونحن واقفون مع الشعب الذي خاض الثورة ونريد سوداناً جديداً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)