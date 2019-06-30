الصادق: تسلمنا من النظام المباد مليون دولار.. ومبارك الفاضل (غرقان)

أطلق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تحذيرات من مغبة إعلان المجلس العسكري حكومة منفردة، وقال: (إذا أعلنها ستأتي بالنتائج الآتية: المعارضة ستعلن حكومة مضادة، وسيكون هناك تصعيد، وفي رأيي هذه خطة بلهاء ولن تؤدي إلى نتيجة غير صفرية).

ورأى المهدي أن الطموح السياسي لنائب رئيس المجلس العسكري حق وممكن بيد أن أمامه اشتراطات، وتابع قائلاً: (أولاً سيكون هناك مشروع عدالة انتقالية، وأي إنسان عليه مأخذ سيكون داخلاً في هذه المساءلات).

ونوه المهدي بعدم تغيير موقف دولتي السعودية والإمارات وسحب تأييدهما للمجلس العسكري، وأن مواقفهما كما كان.

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ونعت “المهدي” حسب صحيفة الأنتباهة، رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بـ(الغرقان) في تناقضات مواقف، ورفض في ذلك الوقت الرد عليه بشأن تعليق مبارك بإشانة سمعة (الأمة القومي) بالتحالف مع “قوى الحرية والتغيير”.

وكشف “المهدي” عن تلقيه مليون دولار فقط من النظام المباد عبارة عن جزء من مستحقات مصادرات تمت ضد الحزب تبلغ قيمتها الكلية أربعة ملايين دولار ونصف المليون دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)