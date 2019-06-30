“حميدتي”: مليونية 30 يونيو ستجد الحماية من المجلس العسكري

التاريخ: 30-يونيو-2019
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قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين المواطنين وليس لمضايقتهم.
ودعا نائب رئيس المجلس العسكري لدى مخاطبته الحشد الجماهيري بمنطقة مايو بالخرطوم أمس، دعا شباب المنطقة بالانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن.
وذكر “حميدتي” حسب صحيفة الإنتباهة، أن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكداً أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين، معرباً عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب.
ووصف نائب رئيس المجلس العسكري، الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج متوعداً تجار العملة وجشع التجار بالحسم، ووجه “حميدتي” حكومة الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين ووعد بتقديم واستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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