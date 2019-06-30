الأمة القومي يطالب بالانضمام لـ(الجنائية) واستشارة أهل الدم في محاكمة (المعزول)

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه ليس ضد الخروج في مليونية (30) يونيو اليوم

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ودعت قوى الحرية والتغيير لمليونية (30) يونيو اليوم للوفاء لدماء الشهداء، بينما أكد “المهدي” أن الخروج يجب أن يكون تعبيراً عن الذكرى السيئة لانقلاب الإنقاذ في (30) يونيو 1989، وأضاف قائلاً: (أنا لم أقل إننا ضد الخروج في 30 يونيو).

ودعا “المهدي” حسب صحيفة الإنتباهة، في خطوة لافتة للتوقيع على ميثاق نظام روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واستشارة أهل الدم في قضية دارفور واتهامات المحكمة بشأنها في ما ينبغي فعله في محاكمة البشير بالداخل أو بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)