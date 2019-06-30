تفاصيل مباحثات بين “العسكري” و”قوى الحرية” وتوقع الاتفاق

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي إن “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” انخرطا في جلسة تفاوض نهار أمس، وأعقباها بجلسة أخرى بدأت عند الثانية عشرة من مساء أمس، وقال كباشي حسب صحيفة السوداني، إنهم جلسوا بناء على المبادرة المشتركة، وقال إن أبرز ما تمت مناقشته مستويات السلطة “السيادي والتنفيذي”، وأنهم اتفقوا مبدئياً على تكملة الاتفاق في المستويين، وأضاف: “نعلق المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وتشكيل المجلس السيادي وسنؤكد على ذلك”.

وفيما يتعلق بالتصعيد على مستوى الشارع قال كباشي: “ما أشبه الليلة بالبارحة أجواء إيجابية وتوقع اتفاق وإصدار بيان مشترك مع تصعيد في الشارع هذا لا يحدث إلا في السودان”.

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وأضاف: “تحدثنا بصراحة مع قوى الحرية أن ما تقوم به الآن يتنافى مع ما يجري على أرض الواقع، ولو تم الاتفاق خلال ليلة أمس وأصدرنا بياناً نأمل أن تهدأ الأمور، ولن نتعامل بأي طريقة متعسفة، نحن نعي تماماً وجود كثيرين يريدون أن يقودوننا في اتجاه ما كويس، وأن آخرين لا يريدون أن نصل لاتفاق ويرغبون في وقوع فتنة بين القوات المسلحة والشارع، وليسوا حريصين على مصلحة البلد”، وتابع: “ليس لدينا تخطيط للتعامل مع التظاهرات بالعنف”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)