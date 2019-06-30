يحي جابر: السيسي أنقذ 100مليون من الموت والمجاعة والتشرد

قال يحي جابر، الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، إن رئيس مصر العظيم أنقذ 100مليون مصري من الموت والمجاعة والتشرد وتجارة البشر وأعضائهم التي أعد لها النظام الإيراني والتركي والقطري مشاريع عملاقة تتاجر بأعضاء الموتى والمصابين والفقراء في السوق العالمية بمسميات شركات أجنبية كبرى كان حمد بن جاسم القطري هو الرأس المدبر فيها وتركيا المكان الطبي لها ليقتلون ويسحقون ملايين العرب وخصوصا المصريين كما حدث في سوريا ولبنان والعراق " .

وأشار جابر في تصريحات خاصة أن القائد العربي البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ شعب مصر من كارثة عظمى وهائلة وواقعية وخطط إجرامية خطيرة ضد المواطن المصري المحترم ، من خلال جماعة الإخوان التي تدعي أنهم فرقة مسلمة بينما هي شركة تعمل في المال العام والخاص بغية التجارة بمصر وأرض مصر وشعب مصر وجسد المصري من خلال خدمة دول معادية خطيرة ظاهرها تريد خيرا بالامة من خلال دعاية إعلامية استخباراتية وباطنها شركات عملاقة تتاجر في الأوطان وفي الأجساد البشرية وتساهم في دعم اقتصاد تلك الدول بترليونات الدولارا.

وأشار إلى أن الجيش المصري بقيادة القائد العربي البطل عبدالفتاح السيسيسل سيفه لضرب العدو في رأسه وقطع الذنب المحلي والارتقاء بنهضة مصر، لافتًا إلى أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت كانت خير عون له وللشعب المصري العظيم في كل شيء وها نحن نشاهد الله يقتص من كل إخواني إرهابي بغيض وينسحب منهم المواطن المصري البسيط المغرور به دون علم ويعريهم الله والمزيد قادم لفئة وجماعة خدمت أعداء الأمة الإسلامية والعربية وكان خصر مسموم في خلف دولنا.