ارتكاز قوات الاحتياطي والقوات المسلحة قبالة مقر البرلمان ومجلس الولايات

انتشار امني كثيف بشوارع العاصمة السودانية الخرطوم حيث تم نشر أكثر من 20 عربة لقوات الاحتياطي المركزي والقوات المسلحة قبالة مقر البرلمان ومجلس الولايات بشارع الموردة أم درمان، وسط انحسار في الحركة العامة وإغلاق بعض المحال التجارية لابوابها.

كما تمركزت 22 مركبة عسكرية بكامل عتادها العسكري على امتداد شارع الأربعين بامدرمان،يتكون من قوات الدعم السريع وهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، مع ضعف في الحركة المرورية وإغلاق بعض المحال التجارية في شارعي الصحافة ظلط ومحمد نجيب وتواجد شرطة مكافحة الشغب والجيش فيما اختفى زي الجنجويد وتاتشراتهم.

وهنالك عشرات الطوابير أمام المخابز في أمدرمان الثورة، وارتكاز ناقلتي جنود بتقاطع الرومي حيث من المزمع أن يتوجه الموكب لمنزل الشهيد الفاتح النمير بالثورة الحارة التاسعة.