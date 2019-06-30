وأوضح السيسي، في كلمة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية.. استطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف".
وتابع "أجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر ولا نبخل بجهد أو عطاء لنبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا متسلحين بالعزم والإرادة للنهوض بمصر على جميع المستويات وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الوطن نحو التقدم والرخاء".
وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين.
وفي المقابل، كشف السيسي "استطعنا وضع أسس متينة لاقتصاد حديث واتخذنا قرارات صعبة"، مضيفا أن "الشعب تحمل قرارات الإصلاح بصمود وكبرياء بما يليق بشعب عظيم يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي "يجدد العهد".. ويعلن تدمير البنية التحتية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.