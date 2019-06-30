السيسي "يجدد العهد".. ويعلن تدمير البنية التحتية للإرهاب

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده نجحت في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، مجددا العهد بحماية وصون مصر.

وأوضح السيسي، في كلمة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية.. استطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف".

وتابع "أجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر ولا نبخل بجهد أو عطاء لنبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا متسلحين بالعزم والإرادة للنهوض بمصر على جميع المستويات وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الوطن نحو التقدم والرخاء".

وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين.

وفي المقابل، كشف السيسي "استطعنا وضع أسس متينة لاقتصاد حديث واتخذنا قرارات صعبة"، مضيفا أن "الشعب تحمل قرارات الإصلاح بصمود وكبرياء بما يليق بشعب عظيم يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر".