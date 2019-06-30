بنغازي تتخذ إجراء غير مسبوق بشأن تركيا

أعلنت السلطات الليبية المعنية في بلدية بنغازي شرقي البلاد، أمس السبت، في إزالة جميع الأسماء التركية من لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، في بيان، إن "الجهاز تحرك لإزالة جميع مسميات الدولة التركية الموجودة على لافتات جميع المحلات، بناء على تعليمات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن، أول من أمس الجمعة، أن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي، "هنالك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر "، مضيفا "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا".

وأضاف: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

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وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.

كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".