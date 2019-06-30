خروج الآلاف بحلفا الجديدة وسط غياب تام للأمن

خرج الآلاف بشرق السودان مدينة حلفا الجديدة في مظاهرة حاشدة استجابة لدعوة قوي اعلان الحرية والتغيير "تحالف قوي المعارضة السودانية" وتجمعوا بميدان الخيرات بوسط المدينة، وسط غياب تام لعناصر الأمن . فيما بدأت القرى المجاورة في التوافد للمدينة للانضمام الي المظاهرة المليونية المطالبة بتسليم السلطة الي حكومة مدنية .



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