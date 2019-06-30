عودة نحو 1.5 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن من الأردن ولبنان

وقال المركز في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1494 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، منهم 379 شخصا (من بينهم 114 امرأة و194 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1115 شخصا (من بينهم 335 امرأة و569 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
كما أشار المركز إلى عودة 20 نازح إلى أماكن إقامتهم الدائمة في البلاد.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير 2.9 هكتارا من الأراضي من الألغام في درعا ودمشق، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 29 عبوة ناسفة.
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