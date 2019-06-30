ونتحدث عن الثورة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*الثورة ليست حراك لابعاد عمر البشير ومحاسبة عبدالله البشير

*الثورة هي حلم التغيير ليصبح واقع

*هي ثورة علي السلوك الشخصي والسلوك الجمعي الفاسد

*وهي ثورة علي الفساد السلوكي الذي ارتبط بحياة الناس وكبل طموح العيش الكريم

*ايها الناس

*طالما التاجر يسعر علي كيفو مستغلا ضعف وانعدام الرقابة

*طالما صاحب الملك يستغل ظروف المستأجر التي فرضتها عليه السياسات الاقتصادية الفاسدة

*طالما كلو زول بلعب صالح ورقو

*نبقي كلنا مجرمو حرب

*نستحق الاعدام

*فقسوة الحياة لم تكن كلها نتاج فساد العهد البائد

*ولكن بعضها نتاج فسادنا الذي تربينا عليه في عهد الفساد

*ايها الناس

*ثورة لاتطال ذلك السلوك ليست ثورة

*تبقي حركة ساي

*حركة من حركات الشفع البعملوها

*وكي نغير ذلك السلوك الفاسد

*يجب علينا اسقاط شعار السلمية في مواجهة السلوك الفاسد والفظيع الذي يقوم علي استغلال المواطن

*نقيف في السعر نحكها لمن تاجر القطاعي يعرف حاجة

*ويقوم هو بي دورو يحكها مع التاجر العمومي

*الذي يجبر علي حكها مع تاجر الاجمالي المحتكر الفظيع عديم الرحمة

*ونضرب مثلا للفساد في عروض التجارة

*السجائر البايخ ده والمكروه والذي نتمني ان تتحرق مصانعو كلها

*سعرو مازاد من المصنع

*تقوم المصانع عادة بتوزيعه للبقالات ولتجار الاجمالي

*في فساد رخص بتطلع ساي

*وممكن جدا البقالة يكون مخصص ليها عشرين باكو في الاسبوع علي مرتين

*تجيها تلاته باكو مرة في الاسبوع

*الباقي بمشي وين؟

*التاجر المحتكر بشتريهو بسعر اعلي

*يركب جزء الزد وايات

*ليتمني في السعر بعد وصولها وجهتها

*وجزء في المخزن ليستغل به الناس في الوقت المناسب

*لك ان تعلم عزبزي القارئ

*وحسب علمي ان باكو اللورد مثلا سعره مية جنية

*يعني العلبه بي خمسة جنيه

*التاجر لو ربح عشرين في المية ببيعو بي سبعة جنيه

*رغم انو حقو في الربح خمسطاشر في المية

*يقوم يبيعو بي عشرين جنيه العلبة

*مايتحمله المستهلك هنا من زيادة تبلغ قريب تلتمية في المية

*تنعم به شبكة الفساد المكونة من موزع وتاجر فاسد

*يزيدونا فقرا ليزيدوا ثرواتهم

*نعم ليس كل الموزعون يمارسون الفساد

*ولكن ممارسة الفساد موجودة وفي العلن

*ودي الطريقة البتجيب ناس رويال بزنيس ياشركات السجائر الوطنية

*ووقتها جقلبتكم بتكتر

*ضربت مثلا بالسجائر وعنيت جميع المنتجات المحلية التي يتم توزيعها بواسطة شركاتها

*نسأل الله ان يهدينا من التدخين ويكفينا شرو

*ولكن الثورة اذا لم تكن ثورة علي السلوك الفاسد وثورة علي الفساد السلوكي لا تعتبر ثورة ولن تنجح البتة

*والثورة مستمرة

*ايها الناس

*الحصة وطن والدوري مستمر

*ومشكلة الكرة السودانية علي مستوي الاندية والمنتخبات تكمن في المحاور والطرف الشمال

*وبما انو كورتنا بتشبه دولتنا البتشبه لقمتنا البتشبه كهربتنا البتشبه مدرستنا البتشبه رغيفتنا

*يبقي لازم سياستنا تشبه كورتنا

*لذا نجد مشكلة سياستنا زي مشكلة كورتنا

*في المحاور والطرف الشمال

*محورين كبرو شديد خلو نص سياستنا فاضي

*والطرف الشمال طوااالي متقدم علي حساب خانتو

*وننضرب ورا ضهرو دائما بسبب تقدمه الغير مدروس

*تبقي مشكلتنا اننا نحنا ذاتنا علتنا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*مدنية

*عسكرية

*ايا كانت

*اتفقوا

*ما اتفقوا

*مهما حصل

*مافي شى بوقف شغلكم طالما محلياتكم قاعدة ومرتباتكم ماشة

*ناس الكافتيريات والمطاعم كاشحين المويات في الزلط

*ونحنا نهتف ثورة

*في شارع العرضة موصلين السابتك تانك في مجري الخريف

*يا لطيف

*ريحة ومرض وضبان

*ونحنا نهتف ثورة

*وانتوا قاعدين

*تحسموا الحاجات دي ياوالينا

*ولا كلو زول يشيل عكازو ويحل مشكلتو مع الناس البتمرض فينا؟؟؟.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال قصة توصيل السابتك في مجري الخريف تستحق اعدام من الوصل لي اعلي مسؤول

والي لقاء

سلك