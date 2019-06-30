الشعب المعلم.. بقلم الفاتح جبرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم (30 يونيو 2019) يقول الشعب كلمته ويسمع هدير صوته كل من به صمم وتنكشف للملأ تلك الفزاعة التي ظل يطلقها فلول النظام الساقط المنهار بوصمهم لكل من يروم العيش الكريم من أبناء هذا الشعب وينبذ القهر والظلم والفساد بأنه (شيوعي) و (علماني) ووملحد ومعاد للإسلام !

اليوم يعلم آكلي السحت وأموال اليتامى وقاتلي النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق أنهم قلة منبوذه من رحمة الله ومن كل الشرفاء وأنهم لم يأتوا من رحم هذا الشعب الذي لا يلد أمثالهم من محبي الثراء الحرام وعاشقي سفك الدماء وقتل الأرواح .

اليوم يعلم المجلس الإنتهازي أن مسرحيته البايخة رديئة الحبكة والتمثيل والإخراج قد آن أوان إسدال الستار عليها بعد أن حققت أعلي أيرادات من دم شبابنا وفلذات أكبادنا وجعلت من أعضائه أضحوكة في الكذب والمناورة والخداع وجعلتنا نتحسر على ما آل إليه جيشنا الهمام من أنحياز لخفافيش الظلام وإذعان لقتلة الشعب !

هذا المجلس الإنتهازي الذي خدع الشعب مدعياً انحيازه للثورة ممثلا لجيشنا الذي تمتلئ صحائفه بالشرف والاباء لكنه لوث تاريخه وشرفه العسكرى حينما شارك في تسليط طعنات الغدر الي أجساد أبنائه الأبرار وهم صائمينو يتاهبون لإستقبال العيد .

اليوم يكون هذا الشعب أو لا يكون فللصبر حدود ولم يعد الصمت ولم تعد الإستكانة ممكنة وجاء وقت الإنفجار ، جاء وقت أن يقول الشعب لا لتجار الدين والمنافقين ومصاصي الدماء وعلماء السطان وبائعي ممتلكات البلاد ومهربي ثرواتها والذين ينظرون للبلاد كلقمة سائغة ووجبة دسمه سريعة الإلتهام .

اليوم يعلنها الشعب داوية أن لا مكان للخونة والعملاء والجبناء من أعضاء التنظيمات الدموية والمنظمات المشبوهة والجماعات التي ليس للوطن في أجندتها مكان ولا للمواطن في دساتيرها أمان .

اليوم يوم الرجال … يوم يقف الشعب عار الصدر مرفوع الرأس غير هياب لرصاص الغدر والخيانة ولا مرتجف لسياط الجلاد الخسيس الذي إستمرأ إذلال الرجال وإنتهاك أعراض النساء والحريم وهو مدجج بالسلاح .

اليوم يعلم العالم كل العالم أن إرادة كل السودانيين في كل بقاع البلاد المختلفة قد توحدت وأضحت على قلب رجل واحد وأن كل قطاعاتهم قد تتلاحمت من أجل بناء سودان يسع الجميع يسوده العدل والمساوة وسيادة القانون .

إنني يا سادة يا أفاضل أعتقد أن اليوم هو يوم إستقلالنا الحقيقي فالمستعمر لم يكن بهذا اللؤم وهذا القمع وهذه الوحشية وهذا الإستنزاف والسرقة لموارد البلاد لذلك دعوني اصدح معكم بأبيات من رائعة الشاعر (عبد الواحد عبد الله يوسف) :

الـــــيـــوم نــــرفـــــع رايــــــة اســـتــقـــلالــنا،

ويــســطــر الــتــاريــخ مــولــد شــعـــبــــــــنا ،

غــــــنـــــــوا لـــــنــــا غــــــنـــــــوا لـــــنــــا،

يــا نــيـلـنـا ..

يــا أرضــنا الـخـضـراء يا حـقـل الـسـنا

يـا مـهـد أجـدادي ويا كـنـزي العـزيـز المـقـتـنا

يـا إخـوتـي غـنـوا لـنـا الـيـوم !

كسرة :

ما أجملك أيها الشعب المعلم ….

كسرة ثابتة :

• فليستعد حرامية هيثرو وبقية القتلة واللصوص

• أخبار التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنوووووو؟