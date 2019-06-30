البرهان عمل شنو!!.. بقلم كمال الهدي

الخليج 365:

· استغربت، بل استنكرت التناول الإعلامي الكثيف الذي حظي به حديث رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول البرهان للصحفيين.

· ولا أدري إلى متى ستتعامل صحافتنا بمثل هذه العاطفة وشغل الوجاهات والعلاقات العامة الذي أوردنا مهالك لا حصر لها.

· جمع رئيس مجلس القتلة العديد من الزملاء وأسال دمعتين فضجت الصحف إلى الدرجة التي أصابونا معها بصداع حول ما قاله الرجل.

· وكأني بإعلامنا يريد من الناس أن ينسوا أن هذا البرهان هو ذات الرئيس (الصامت) للمجلس المسئول عن أرواح أنضر وأجمل وأوفى شباب وشابات هذا الوطن التي أُزهقت في ليالي رمضان.

· لا يهمنا كثيراً ما إذا تحدث البرهان من قلبه أم من فمه.

· ولن نقف ولو للحظة أمام الدمعتين اللتين سكبهما أثناء حديثه المطول.

· فما يهمنا هو ماذا فعل البرهان منذ يوم توليه رئاسة هذا المجلس الغادر.

· أكثر ما نذكره للبرهان هو أنه خدع الثوار يوم أن دخل ميدان الاعتصام وأوهمهم بأنه متعاطف لحد الثمالة مع ثورتهم.

· وما أن تشكل المجلس الذي ترأسه هو شخصياً إنزوى ولم نعد نسمع له صوتاً.

· ترك الجمل بما حمل لقائد الجنجويد ليتصرف وكأن البلد صارت اقطاعية تخصه هو وقواته المتفلتة.

· لم نر من البرهان الذي تظاهر بالبساطة والتعاطف مع الشعب الثائر أي دعم جاد لهذه الثورة.

· الشيء الوحيد (القدر عليه) هو استغلال الطائرة الرئاسية في رحلات خارجية لم نجن منها سوى الفتن وازهاق أرواح الأبرياء.

· فقد أعقبت زياراته الخارجية مجزرتان من أبشع ما يكون.

· وفي المجزرتين فقدنا أرواحاً عزيزة ولف الحزن بيوتاً كانت تمتليء بالحياة والسعادة، فلماذا تكثرون من الحديث عن البرهان لتضاعفوا أحزان الأمهات الثكالى يا قوم؟!

· هل قام البرهان بعمل جاد يعكس ندمه وتوبته النصوح مما جرى!!

· بالطبع لا.

· فحتى الأمس القريب رأينا صلف القوات التي تأتمر بأمر المجلس الذي يرأسها البرهان، فعلام التسويف وإهدار الوقت وأحاديث العاطفة!

· بكى من تأنيب الضمير، الخوف أو العجز فهذا لا يهمنا في شيء.

· وإن رغب البرهان في كسب تعاطف أهل السودان فليرينا أفعاله قبل أقواله ودموعه.

· البلد تمر بمنعطف خطير نعم.

· لكن السبب الأساسي في ذلك هو هذا البرهان ومجلسه الخائن الغادر.

· لن نصدق أي حديث عن أن التفاوض كان يمضي بنوايا طيبة قبل دخول (الشيطان) والأجندة الحزبية إلخ الأسطوانة المشروخة.

· وإن دخل الشيطان بين المتفاوضين فمجلس البرهان هو من سمح له بالدخول.

· ولماذا أصلاً كان هناك تفاوض منذ اليوم الأول ما دام البرهان ورفاقه في المجلس قد تدخلوا لكي تكمل الثورة مسيرتها!!

· لماذا لم يسلموا السلطة لأهلها خلال شهر أبريل!!

· ما الذي دعاهم لكل هذا التسويف وتطويل النقاش حول سلطة أصلاً ليست ملكأً لهم!!

· ولماذا غادرت يا سيادة الفريق إلى السعودية والإمارات ومصر!!

· وكيف هان عليك أن تجرد مؤسستك التي خدمت فيها لأربعين سنة حسب قولك من كل أسلحتها وهيبتها مُفسحاً المجال لقوات حميدتي لإحكام سيطرته عليها!!

· ولما لم تتحرك لمنع المذبحة البشعة وقتل الأبرياء من المعتصمين وحراس التروس الأنقياء!!

· الدموع لا تكفي في مثل هذه الحالة يا سعادة الفريق.

· ليس هناك من طريقة للتكفير عن كل ذلك إلا بالإعتراف الواضح الصريح بالأخطاء والجرائم التي كنتم طرفاً فيها وتسليم السلطة للمدنيين فوراً.

· وقتها فقط يمكن أن ينظر هذا الشعب في توبتكم النصوح ليقرر ما إذا كان قادراً على العفو أم أنه يريد القصاص.

· أكثر ما أثار اشمئزازي محاولة بعض الزملاء لإبداء التعاطف ولو بصورة غير مباشرة مع البرهان، علماً بأنه جافى الحقائق حتى في حديثه لهم الذي وصفه البعض بـ ( الصريح).

· فراعي الضأن في الخلاء يعلم أن إقالة النائب العام ليس لها أدنى علاقة بنظام بائد ولا يحزنون.

· فقد أقالوه لأمر يتصل بطريقته في التحقق مما جرى في مذبحة 29 رمضان.

· وما زال البرهان وبقية أعضاء المجلس يتحدثون عن عدم رغبتهم في كشف المزيد من المذبحة حتى لا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق ناسين أن الموعد الذي ضربوه للكشف عن الجناة قد مضى منذ أكثر من أسبوعين.

· كما أن البرهان الذي صوره البعض كقائد ليبرالي يؤمن بحق الصحفيين في الحصول على المعلومة تكلم كثيراً لكن بعد حديثه بيوم واحد استمرت مضايقة قادة الحرية والتغيير ومنعهم عن عقد مؤتمراتهم الصحفية.

· أليس غريباً يا سادة ألا تنقل القنوات الرسمية المؤتمرات الصحفية ولقاءات قوى الحرية والتغيير، رغم حديث رئيس المجلس بأنهم يعتبرون هذه القوى شريكاً أصيلاً وقائداً للحراك!!