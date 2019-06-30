حميدتي:مليونية قوى إعلان الحرية والتغيير السلمية ستجد الحماية من المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين المواطنين وليس لمضايقتهم .

ودعا حميدتي لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً السبت بمنطقة مايو بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم، دعا شباب المنطقة إلى الانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن.

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وقال حميدتي: “إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير ستجد الحماية من المجلس العسكري”، وأكد أن “المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين”، وأعرب عن أمله عن تكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

ووصف حميدتي الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، متوعداً تجار العملة وجشع التجار بالحسم.

ووجه حميدتي والي الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين، مشيراً إلى “ضرورة تقديم واستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو جنوب الخرطوم”. مؤكداً أن “الاهتمام بمعاش الناس يمثل أولوية للمجلس العسكري الانتقالي”.