بالصور: مسارات مليونية 30 يونيو اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف تجمع المهنيين عن مسارات مليونية 30 يونيو التى دعت اليها قوى التغيير اليوم الاحد للضغط على المجلس العسكرى لتشكيل حكومة مدنية .
وقال تجمع المهنيين ان موكب الخرطوم تحت مسمى مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية اليوم الأحد 30 يونيو في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت ك في منطقة الخرطوم كالآتي:
– نقاط التجمع الصحافة محطة سبعة يضم أحياء ( الخرطوم وسط والخرطوم جنوب و الكلاكلات ) التوجهه شرقاً الى شارع المطار للإلتحام مع مواكب أحياء الخرطوم شرق وجنوب الحزام والتوجه الى منزل الشهيد محجوب بالصحافة .
– نقطة تجمع البلابل يضم أحياء ( الخرطوم شرق و جنوب الحزام ) التوجهه غرباً الى شارع المطار للإلتحام بموكب احياء الخرطوم وسط ومنه لمنزل الشهيد محجوب بالصحافة.
المسارات كما هو موضح في الخريطة أدناه
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