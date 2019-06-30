المهدي: البشير يعتبرني خطراً على الأمن

التاريخ: 30-يونيو-2019
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قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه لن يتولى أي منصب تنفيذي خلال الفترة القادمة، قائلاً: “كو.. لأنها أقوى من لا”، واعتبر المهدي أن الرئيس المخلوع البشير يعتبره خطراً على الأمن، وأردف المهدي خلال حديثه حسب صحيفة السوداني: “قال لي أيضاً محمد عيسى عليو إن البشير قال لهم والله الصادق ده ما ح أخليه، يعني مأخد موقف عدائي وهو حاول الفترة دي كلها أن يضعني أمام إما أن أشترك معهم أو يأخذني الطوفان، وأنا رفضت اشترك معهم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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