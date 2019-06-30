الوساطة تطالب “العسكري” و”التغيير” بضبط النفس وبالابتعاد عما يعكر صفو المفاوضات

طالب مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، “المجلس العسكري” و”قوى إعلان الحرية والتغيير” والفاعلين الوطنيين بالتحلي بضبط النفس والابتعاد عما يعكر صفو مفاوضاتهما.

وقال ولد لبات في مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم حسب صحيفة الصيحة مساء أمس: “نُهيب باللاعبين الوطنيين أن يتحلوا في هذا الظرف الدقيق بأعلى درجات المسؤولية، وضبط النفس والابتعاد عن أي فعل أو قول يعكر صفو الأجواء ويعطل التوصل إلى اتفاق”.

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من جانبه، دعا الوسيط الإثيوبي المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لدعم الوساطة الإفريقية المشتركة، ودعم الطرفين “العسكري” و”قوى التغيير” حتى التوصل لاتفاق، وأكد درير أن الوساطة الإفريقية المشتركة قدمت للطرفين مقترحاً معتدلاً بعد اجتماعها مع كل جانب بصورة مستفيضة، وأعلن أن “العسكري” و”الحرية والتغيير” يعكفان حالياً على دراسة المبادرة، وقال “الوساطة تتمنى لهما النجاح وتحت تصرفهما كما ظلت منذ البداية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)