التاريخ: 30-يونيو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة Advertisements أكد مصدر مطلع بالهيئة القومية للاتصالات، أنه ستتم إعادة خدمات الإنترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء المقبل، لكن مع حجب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المصدر أمس، إن لجنة مختصة قررت إعادة الخدمة ليكون متاحاً للمواطنين حسب صحيفة الصيحة، خدمات المؤسسات الحكومية والهيئات والتقديم للجامعات وخدمات الكهرباء والتقديم للحج وغيرها من الخدمات، إلا مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تعيد الإنترنت بالثلاثاء وتحجب (مواقع التواصل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.