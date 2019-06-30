السجن الاتحادي يوقف زيارات رموز الإنقاذ إلى حين وضع ترتيبات جديدة

علمت مصادر بأن السجن الاتحادي قد أوقف الزيارات لرموز الإنقاذ الموقفين بالسجن الاتحادي إلى حين وضع ترتيبات جديدة للزيارة وأن عدد النزلاء السياسيين الموقوفين من كوادر حكومة الإنقاذ والبالغ عددهم (23) نزيلاً بأن الزيارة كانت محددة يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء حسب صحيفة الدار، بعد الحصول على الموافقة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالخرطوم وأن هنالك ترتيبات جديدة للزيارة سوف يتم تطبيقها.

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وتقوم إدارة السجن بإدخال المأكولات والملابس والأدوية للنزلاء وهم: الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الله حسن أحمد البشير، نور الدائم (نسيب الرئيس متزوج شقيقة الرئيس)، عوض الجاز، نافع علي نافع، أحمد هارون، محمد يوسف كبر، سيد محمد عبد الرحمن، مأمون حميدة، مهندس حامد صديق (نائب الأمين العام للحركة الإسلامية السابق)، عبد الرحيم محمد حسين، كمال الدين إبراهيم (منسق الدفاع الشعبي الأسبق)، محمد حاتم سليمان، عبد الباسط حمزة (رجل أعمال)، الحاج عطا المنان، محمد ألأحمد حاج (منظمة الشهيد)، أبو هريرة حسين، الفاتح عز الدين، آدم الفكي، وثلاثة آخرين من رموز الإنقاذ وسوف تقوم إدارة السجن بالسماح بالزيارة بعد الترتيبات الجديدة حرصاً من إدارة السجن على منح كافة النزلاء حقوقهم الكاملة وهم داخل السجن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)