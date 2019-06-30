البرهان: نريد سودان جديد لا وجود فيه لـ(الجلابي)

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن أهل الهامش من دارفور وجنوب كردفان ومواطني الأطراف هم أهل ثورة ديسمبر المجيدة الحقيقيون وأصحاب القضية، وقال البرهان لدى مخاطبته مهرجان شباب البناء بمحلية أم بدة الحارة (19) حسب صحيفة آخر لحظة أمس، أنهم يتطلعون لبناء السودان الجديد الذي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة والمساواة، وأضاف: “نريد سوداناً جديداً يعترف فيه الجميع بأخطائهم، يعترف فيه المؤتمر الوطني بأخطائه في حق الشعب، والأحزاب الأخرى أيضاً تعترف بأخطائها، سوداناً لا وجود فيه لـ(الجلابي) أو أحزاب تنظر للناس نظرة نمطية أو على أساس طبقي وسنكمل مشوار الثورة معكم وليس مع الأحزاب التي تدعي تمثيل أهل الهامش وتتاجر بدمائهم.

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وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتوصل مع قوى المعارضة “سريعاً” إلى اتفاق لنقل السلطة إلى “الشعب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)