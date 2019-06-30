السلطات تأمر بإغلاق متاجر وسط الخرطوم تحسباً لمليونية 30 يونيو

التاريخ: 30-يونيو-2019
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أمرت السلطات الأمنية أصحاب متاجر وسط العاصمة الخرطوم بإغلاق محالهم يوم الأحد تحسباً لمليونية 30 يونيو التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال صاحب متجر وسط العاصمة – اشترط حجب اسمه – أن عدداً من الأفراد النظاميين حضروا لمتجره نهار اليوم (السبت) وأمروه بعدم فتح المتجر غداً (الأحد) وأضاف حسب صحيفة التيار: “الأفراد النظاميين قالوا لي هنالك مسيرة لذلك لا تفتح المتجر غداً”.
في السياق حملت “قوى إعلان الحرية والتغيير” المجلس العسكري مسؤولية أي اعتداء يقع على المتظاهرين في مسيرة الغد، وأكدت أن المسيرة المعلنة لن تُلغى حال وصولها لاتفاق مع “العسكري”، بالمقابل قال المجلس العسكري في بيان اليوم السبت، أن “قوى الحرية والتغيير” تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق جراء المسيرة التي أعلن عنها غداً (الأحد) 30 يونيو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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