طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

كشف وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، محمد ثامر الكعبي، امس السبت، عن أن طيران الخليج ستستأنف رحلاتها إلى الخرطوم، غدا الاثنين .
وكان محمد ثامر الكعبي أعلن في شهر أبريل، عن وقف الرحلات الجوية على متن طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين إلى مطار الخرطوم الدولي.
وأضاف الكعبي في تصريح حسب"الوطن"، أنه بعد التواصل المستمر مع طيران الخليج، أعلنت طيران الخليج، وقف رحلاتها مؤقتاً إلى مطار الخرطوم الدولي.
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