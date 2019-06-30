البرهان يتعهد بالتوصل إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير لنقل السلطة إلى الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، على أن السودانيين تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة وتعهد بالتوصل مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق “سريعاً” لنقل السلطة إلى “الشعب”.

وقال البرهان خلال مخاطبته حشد شعبي بأم درمان لأول مرة منذ توليه رئاسة المجلس العسكري اليوم السبت :”نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم”.

ونوه إلى أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده، وقال “لا مزيد من الإقصاء في السودان ونحن واقفون مع الشعب الذي خاض الثورة”.

وقال البرهان أن أهل الهامش ومواطني الاطراف ههم أهل ثورة الحقيقين وأصحاب القضية وهم من عانوا من ويلات السودان القديم في الحرب والنزوح ومظاهر الاستعلاء العرقي، وأكد أنهم يتطلعون لبناء سودان جديد تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة والمساواة.

وأضاف “نُريد سودانا جديداً يعترف فيه الجميع بأخطائهم يعترف فيه المؤتمر الوطني بأخطائه في حق الشعب السوداني والاحزاب التقليدية الاخرى أيضاً تعترف بأخطائها” وتابع “نُريد سودان لاوجود فيه للجلابي أو أحزاب تنظر للناس نظرة نمطية أو على أساس طبقي وسنكمل مشوار الثورة معكم وليس مع الاحزاب التي تدعي تمثيل أهل الهامش وتتاجر بدمائهم”.

وأكد أن المجلس العسكري سيُتفاوض الجميع من أجل بناء السودان جديد يقوده الشباب وقال “لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة يرضي عنها الشعب السوداني”.

وتعهد رئيس المجلس العسكري بتوفير خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه النظيفة لكل أهل الهامش وسكان أطراف المدن.