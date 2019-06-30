آلة القمع الهمجية لن توقف إرادة الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على الرغم من ممارسة القمع والبطش وتكميم الأفواه -التي تقوم بها أدوات المجلس العسكري الانقلابي المتمثلة في مليشيات الجنجويد وجهاز الأمن والمخابرات- تكتمل التحضيرات للمسيرة المليونية التي دعت لها قوى الحرية والتغيير،

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل ظروف استثنائية غاية في التضييق وانعدام الحريات حيث تشهد البلاد انقطاع خدمة الإنترنت منذ عدة أيام الأمر الذي يصعب معه التواصل والتنسيق بين قادة الحراك الثوري وجماهيره العريضة التي تسير المواكب حيث كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الأداة الوحيدة التي تستخدمها الثورة في تنسيقاتها في ظل انعدام القنوات الفضائية الناطقة باسم المعارضة وسيطرة المجلس العسكري على القناة القومية والقنوات الأخرى لتصبح جميعها بوقا له موجها ضد الثورة وإرادة الشعب.

في ظل هذه التعقيدات لم تكن لتستسلم إرادة الشعب في استكمال ثورته المجيدة حيث شكلت لجان المقاومة في الأحياء حضورا في غاية المسؤولية في توصيل المعلومة عبر المنشورات والورقية وغيرها..وكان للندوات التنويرية التي يقيمها كوادر قوى الحرية والتغيير دورها الفاعل في التواصل ورفع مستوى الوعي بين الشباب لذلك كانت كثيرا ما يتم استهدافها وتفريقها من قبل مليشيات المجلس العسكري

على الرغم من كل ذلك وغيره من عقبات، سيرى العالم قوة إرادة هذا الشعب العظيم عبر نجاح مسيرته المليونية التي تأتي وفاء لدماء الشهداء والجرحى واستكمالا لمشاوير النضال حتى تتحقق إرادة الشعب في إنجاز ثورته كاملة بقيام الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات.