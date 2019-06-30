محلل سياسي: مليونية 30 يونيو تمثل ضغطاً كبيرا على المجلس العسكري الانتقالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحمن الأمين، إن المسيرة المليونية التي دعت لها “قوى الحرية والتغير” في السودان الأحد 30 يونيو تمثل ضغطا كبيرا على المجلس العسكري الانتقالي.

وأشار الأمين إلى أن المجلس العسكري حاول في بيانه الذي بثه السبت أن يمتص هذه المسيرة وأنه قابل للتفاوض وأن الورقة المشتركة التي قدمها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا تمثل إمكانية للتفاوض من جديد.

ويرى المحلل السياسي السوداني أن قوى الحرية والتغيير ماضية في مسيرتها التي أعلنت عنها، لافتا أنها كانت دائما محافظة على سلمية التظاهرات.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان وهو (تحالف يضم قوى وتيارات معارضة) دعت إلى تظاهرات حاشدة الأحد 30 يونيو/حزيران في كل أرجاء السودان، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

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من جانبه حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى الحرية والتغيير من تداعيات الدعوة للتظاهر اليوم الأحد في 30 يونيو/ حزيران2019، مؤكدا حرصه على الوصول إلى حل توافقي مع قوى التغيير.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، قال إن المجلس يسعى لتشكيل حكومة مدنية تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات.

الغد

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