عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 30 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الإنتباهة

“التغيير” تحشد لمليونية الشهداء و”العسكري” يحملها تبعاتها

المهدي لـ(الإنتباهة): مواكب اليوم تعبير عن الذكرى السيئة لانقلاب البشير

إلغاء لجنة التحري في جرائم الفساد ودعاوى قتل المتظاهرين

الصيحة

“العسكري” يحمل “التغيير” مسؤولية أي تبعات في تظاهرة (30) يونيو

“حميدتي”: المجلس ليس ضد السلمية لكنه ضد “المندسين والمخربين”

السوداني:

(السوداني) تكشف تفاصيل مباحثات بين “العسكري” و”قوى الحرية”

“البرهان”: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

“العسكري”: قوى الحرية تتحمل مسؤولية أي روح تزهق في مليونية اليوم

المهدي: البشير يعتبرني خطراً على الأمن

“حميدتي”: مسيرة اليوم ستجد الحماية من “العسكري”

التيار:

اجتماع مفاجئ بين المجلس العسكري وقوى الحرية

الخرطوم تحبس أنفاسها في انتظار مليونية الشهداء

الـ(ترويكا) تدعو المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف

آخر لحظة

“البرهان”: نريد سودان جديد لا وجود فيه لـ(الجلابي)

مواكب اليوم.. (العسكري) يحذر و(التغيير) تتحدى

النائب العام يحل لجنة التحقيق في دعاوى الفساد

البرهان: الهامش والأطراف هم أهل الثورة الحقيقيون

“التغيير” تتمسك بالتظاهر.. و”العسكري” يحملها مسؤولية وقوع ضحايا

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الجريدة

السلطات تقتحم مؤتمراً صحفياً لتجمع المهنيين وال(الأوروبي) يحذر من العنف ضد المتظاهرين

“قوى التغيير” تسير مليونية (الشهداء والمدنية) اليوم وتدعو العالم لمراقبة الانتهاكات

النائب العام يلغي لجنة التحري في جرائم الفساد ودعاوى أحداث فض الاعتصام

الاتحادي الديمقراطي بقيادة أحمد بلال يهدد بمقاضاة بعض قياداته

الوسيطان الإفريقي والإثيوبي يدعوان “العسكري” و”قوى التغيير” للابتعاد عن تعكير الأجواء

المجهر

“البرهان”: مستعدون لتسليم الحكم لأي سلطة منتخبة

قوة أمنية تمنع “قوى الحرية والتغيير” من عقد مؤتمر صحفي في بري

النائب العام يحل اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد

“حميدتي”: التغيير في السودان لم يتم استثماره بشكل صحيح

أخبار اليوم

قوى الحرية والتغيير تسيّر مليونية الحداد على الشهداء اليوم والمجلس العسكري يحملها التبعات .

البرهان في لقاء جماهيري بأم بدة : سنكمل الثورة دون الاحزاب المدعية تمثيل الهامش والمتاجرة بالدماء.

حميدتي : انتشار القوات النظامية بالعاصمة بغرض التأمين وليس لمضايقة المواطنين .

مبعوث الاتحاد الافريقي يهيب بأطراف الصراع في البلاد بالتحلي بالمسؤولية.

د. التجاني السيسي في حوار مع (أخبار اليوم) : نعيش حالة انعدام النضج السياسي .

النائب العام يلغي قرار تشكيل لجنة التحري في جرائم الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحداث الأخيرة .

الدار

“العسكري” يحذر من أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين والممتلكات بمسيرة اليوم

شرطة التحقيقات الجنائية تقدم CD في قضية اتهام رجل وشقيقه بقتل زوجته شنقاً

البرهان: أهل الهامش والأطراف هم أهل الثورة الحقيقيون

مباحث شرطة ولاية الخرطوم تلقي القبض على المتهمين بقتل الملازم عصام محمد نور

محكمة أمريكية تنظر دعوى تعويضات ضخمة ضد السودان

الاستئناف يرفض طلب الدفاع بإطلاق سراح سوداكال

السجن الاتحادي يوقف زيارات رموز الإنقاذ إلى حين وضع ترتيبات جديدة