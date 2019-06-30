وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية: "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحبا"، وأضاف: "سيكون لقاء قصيرا للغاية، وعندما نتحدث لا نخسر شيء".
من جانبه قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية إن المصافحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين ستكون "معلما مهما" في عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.
وأدلى مون بهذه التصريحات لدى بدئه اجتماع قمة مع ترامب في العاصمة الكورية الجنوبية سول قبل رحلتهما إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
هذا وأعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز الأحد، من دون إدراج لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، ضمن برنامج الزيارة.
ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب متحدثا عن كوريا الشمالية: أدرك أنهم يريدون الاجتماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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