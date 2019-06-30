مقتل منسق موسيقي إسرائيلي إثر إطلاق نار في ناد ليلي

ونقلت رويترز عن مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسي بيان قال فيه إن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادي الواقع في جنوب المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين.
ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح في أحد المستشفيات فيما بعد، فيما لم يُعرف الدافع وراء الجريمة.
وقال مكتب النائب العام إن من المعتقد أن دهان كان يؤدي عرضا في النادي وتم التعرف عليه من الوثائق التي كانت معه وإنه كان مواطنا إسرائيليا.
وأوضحت صفحة رسمية لدهان على فيسبوك إنه ولد في فرنسا ونشأ في إسرائيل ومستقر في ستوكهولم.
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