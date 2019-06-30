وزير الطاقة السعودي: "أوبك" ستمدد على الأرجح اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر

صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.

ونقلت رويترز رد الفالح على الصحفيين عندما سئل عما تفضله السعودية" أعتقد على الأرجح تمديدا لتسعة أشهر"، وعندما سئل عن القيام بتخفيض أعمق فقال" لا أعتقد أن السوق بحاجة لذلك".

وأضاف أن:

الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد إنه مازال قويا، وأعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، يوم السبت، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على موقف واحد بشأن مستقبل صفقة "أوبك+" وستقفان إلى جانب تمديدها بالحجم الحالي للتخفيضات في إنتاج النفط.

وقال بوتين، للصحفيين، ردا على سؤال حول نتيجة لقائه مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في إطار مجموعة العشرين في أوساكا "بالنسبة للقاء اليوم مع ولي العهد، نعم، لقد ناقشنا حقا إمكانية تمديد اتفاقياتنا مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج. أريد أن أبلغكم — ربما تكون هذه ذات قيمة محددة للسوق — لقد اتفقنا. سنقوم بتمديد اتفاقياتنا، على أي حال سوف ندعم تمديد الاتفاقيات — كل من روسيا والسعودية".

ويلتقي وزراء نفط أوبك يوم الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.