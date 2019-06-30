مسؤول بالاتحاد الأفريقي يكشف أسباب إصابة حارس المنتخب المصري

كشف شريف عزمي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، عن الأسباب التي قد تكون وراء إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس البديل للمنتخب المصري لكرة القدم خلال التدريب مع فريقه.

وقال عزمي إن الإصابة التي تعرض "جنش" بقطع في وتر أكيلس من الممكن أن تكون قدرية، لكن في الوقت ذاته هناك عدد من الأسباب العلمية التي تؤدي لهذا النوع من الإصابات، حسبما أفاد موقع "يلا كورة".

وتابع عزمي: "هناك أمور كثيرة تتعلق بلاعبي كرة القدم لا يتم مراعاتها في كرة القدم المصرية، من بينهما التغذية وهذا الأمر لو لم يتم مراعاته بشكل جيد يؤدي إلى إصابات لدى اللاعبين، لكن لا يمكن أن أجزم بأن هذا سبب إصابة جنش".

وأضاف:

إذا كان اللاعب لم يقم بالإحماء بشكل جيد قبل بداية المباراة، أو لم يتناول كميات مناسبة من الماء من الممكن أن يتعرض للإصابة خلال المران أو المباراة.

وأضاف: "طبيعة تدريبات حارس كرة القدم تعتمد كثيرًا على الارتقاء ورد الفعل السريع طوال اللقاء وهي أمور يجب أن يتم الاستعداد لها حتى لا تحدث الإصابة."

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واختتم تصريحاته قائلًا: "قمت بتنبيه جنش في وقت سابق بضرورة شرب الماء بشكل مستمر لأن جفاف العضلة من الممكن أن يؤدي لإصابات، والماء يمثل 60 إلى 70% من العضلة ويجب أن يتم الاحتفاظ بهذه النسب."

في سياق آخر، كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري، حقيقة شكوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي والمنتخب من آلام ومغادرته مران أمس، وخضوعه لبرنامج علاجي.

وقال لهيطة: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، الشناوي خاض مران الأمس كاملا ولم يشك من أى آلام، وسيشارك في المران اليوم".