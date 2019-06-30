حقيقة حمل كايلي جينر للمرة الثانية قبل أن تتم طفلتها عامها الثاني

وكان سبب انتشار هذه الشائعات، ما حدث خلال حفل عيد ميلاد كلوي كارداشيان شقيقة كايلي الكبرى، حيث انتشر مقطع فيديو ظهر به شخص يتحدث عن مفاجأة هامة تستعد كايلي للكشف عنها.
غير أن كايلي أكدت عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام أن الأمر مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.
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