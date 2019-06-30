مفاجأة في التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا.. أجيري يتخلى عن "الفتى المدلل"

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".