أميركي يواجه 7 سنوات سجنا بسبب كذبة عادية في بلدان أخرى

وذكرت صحيفة "كاليدونيان ريكورد" أن بول نيلسون البالغ من العمر 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، قد اتهم الأسبوع الماضي بالتزوير، الجناية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وقالت الشرطة الأميركية إنه أخبر رئيسه في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات لأن أحد عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيرا بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.
وعندما شعر رئيسه بالشك في الرواية، أعطاه نيلسون خطابا يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما، بحسب الشرطة.
واتصل رئيسه بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.
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