قبل تظاهرات 30 يونيو.. 3 رسائل هامة من المجلس العسكري

تستعد السودان لدعوات التظاهر التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير من أجل التظاهر في البلاد اليوم تحت شعار مليونية 30 يونيو من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد المجلس "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني".

وقال: "نتعهد ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع". وشدد البرهان على "السعي إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية".

وأضاف أن "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته".

وتابع رئيس المجلس الانتقالي: "نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني".

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني السبت من أنّه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، لكنّه شدّد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

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وجاء تحذير الفريق محمد حمدان دقلو عشية تظاهرة "مليونية" دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان.

وقال دقلو في كلمة خلال مسيرة نقلها التلفزيون الرسمي موجهة على الأرجح لمنظمي تظاهرة الأحد "هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

وبرّر دقلو، المشهور بـ "حميدتي"، الحضور الأمني المكثف في الخرطوم، مؤكدا أنّ "العسكريين المنتشرين في الخرطوم (موجودون) لتأمين الناس وليس لمضايقتهم".

وفي بيان منفصل، حمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد.

وجاء في البيان "ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".