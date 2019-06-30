وقال البرهان: «نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الأخرى، سنصل إلى اتفاق سريع يحقق طموحاتكم». وأضاف أن الشعب السوداني «تعب من الكلام والوعود الكاذبة»، وأن المجلس العسكري سيقف إلى جانب الشعب «لأن السلطة يجب أن تعود إليه عبر حكومة منتخبة، ليقرر مستقبله بيده».
من جهته، حذّر نائب المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، أمس، من أن الموكب الذي دعت إليه قوى المعارضة يمكن أن يستغله «مندسون ومخربون».
كانت هذه تفاصيل خبر "العسكري" السوداني يعد بتسليم السلطة سريعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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