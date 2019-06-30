ترامب: لست في عجلة لإبرام اتفاق مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ورغم أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أفضل مما كان متوقعا فإنه ليس "في عجلة" لإبرام اتفاق تجاري.

وقال ترامب أيضا إنه لن يزيد التعريفات الجمركية الحالية على الصين.

وأضاف ترامب على تويتر "لست في عجلة ولكن الأمور تبدو جيدة للغاية"،مشيرا إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين.

وأردف:" نوعية الاتفاق أهم بكثير بالنسبة لي من السرعة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت، السبت، أن كلا من ترامب وشي جلسا لحضور اجتماع غداء استمر 80 دقيقة، السبت، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لـ"ضرب الصين" برفع جديد للرسوم على الواردات الصينية، لولا هذا الاجتماع.

وبعد جلسة الغداء، قال الجانبان إن المحادثات بينهما ستستأنف، وأن التهديد برفع الرسوم تأجل إلى أجل غير مسمى.

وفي مؤتمر صحفي، قال ترامب: "سنواصل العمل مع الصين من حيث توقفنا، لمعرفة ما إذا كان يمكننا عقد صفقة"، مضيفا "لم أتسرع". ووصف المحادثات بأنها "معقدة".